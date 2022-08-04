Шамиль Тарпищев предположил, когда Даниил Медведев перестанет быть первой ракеткой мира

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о перспективах российского теннисиста Даниила Медведева, который в настоящее время является первой ракеткой мира.

«Думаю, что до сентября Даниил будет на первой строчке. Дальше будет сложно удержаться. Ему надо будет выигрывать US Open, но он не прибавит к этим очкам ничего. Поэтому, к сожалению, ситуация в рейтинге может измениться после US Open.

Возьмите в пример Джоковича: выиграл Уимблдон — стал седьмым. Реально сейчас Алькарас и Надаль лидируют по рейтингу. До сентября Даниил должен быть первым», — рассказал Шамиль Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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