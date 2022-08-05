Калинская и Макналли вышли в полуфинал парного турнира в Вашингтоне
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Российская теннисистка Анна Калинская в паре с американкой Кэти Макналли вышла в полуфинал теннисного турнира категории WTA 250, который проходит в Вашингтоне. В матче третьего круга Калинская и Макналли переиграли бразильянку Ингрид Гамарру Мартинс и британку Эмили Уэбли-Смит со счетом 7:6 (7:2), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.
Калинская и Макналли сделали четыре подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два из пяти брейк-поинтов. Их соперницы допустили четыре двойных ошибки, не сделали ни одного эйса и реализовали один брейк-поинт из шести.
В полуфинале соперницами Калинской и Макналли станут представительницы Бельгии — Грет Миннен и Элизе Мертенс. Полуфинальный матч состоится 5 августа.
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