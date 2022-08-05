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Гауфф обыграла Осаку и вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

Гауфф обыграла Осаку и вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Сан-Хосе Стейт Юниверсити Теннис Центр» состоялся матч второго круга одноимённого турнира, в котором сошлись 24-летняя японка Наоми Осака (41-е место в рейтинге WTA) и 18-летняя представительница США Кори Гауфф (11-е место в рейтинге).

Встреча завершилась победой Гауфф в двух сетах – 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час и 27 минут.

На счету японской теннисистки три подачи навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт. У Гауфф семь эйсов, столько же двойных ошибок и 3 из 12 (25%) удачных брейк-пойнтов.

В следующем круге соперницей Гауфф станет представительница Испании Паула Бадоса (4-й номер рейтинга). Испанка, в свою очередь, обыграла Элизабет Мандлик из США (240-й номер рейтинга) — 6:2, 5:7, 7:6 (7:5).

Сан-Хосе. 2-й круг
05 августа 2022, пятница. 05:10 МСК
Кори Гауфф
11
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Наоми Осака
41
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
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Новости. Теннис
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