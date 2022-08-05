Чесноков — о выходе Медведева в полуфинал в Лос-Кабосе: Даниил готов и голоден до побед

Бывший российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал выход первой ракетки мира Даниила Медведева в полуфинал турнира в Лос-Кабосе. В четвертьфинале Медведев обыграл литовца Ричардаса Беранкиса со счётом 6:2, 6:2.

«Медведев сказал, что против таких соперников, как Беранкис, нужно только хорошо подавать? Когда выигрываешь 6:2, 6:2, можно говорить всё что угодно. Это бесспорное преимущество. Из-за Уимблдона Даня не играл турниры больше месяца. На сегодня он готов и голоден до побед.

Медведеву обязательно нужно хорошо выступать и набирать очки на американской серии. Думаю, Медведев хорошо и жёстко работал со своим тренером всё это время. Когда проходишь тяжёлую работу, потом тебе комфортно и легко», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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