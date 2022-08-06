Даниил Медведев — Миомир Кецманович: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала в Лос-Кабосе

В ночь с 5 на 6 августа мск первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев сыграет полуфинальный матч на хардовом турнире в Лос-Кабосе (Мексика). Соперником российского теннисиста будет представитель Сербии Миомир Кецманович, занимающий 38-е место в рейтинге ATP. Матч Медведев — Кецманович начнётся не ранее 4:30 мск.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Миомир Кецманович на турнире в Лос-Кабосе.



Напомним, Даниил Медведев был освобождён от матчей первого круга, во втором раунде обыграл австралийца Ринки Хидзикату, а в четвертьфинале представители Литвы Ричардаса Беранкиса. Что касается Кецмановича, то он также был освобождён от первого раунда, затем победил австралийца Джордана Томпсона, а в третьем раунде американца Брэндона Накашиму.