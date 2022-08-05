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Касаткина вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе, взяв решающий сет у Соболенко — 6:0

Касаткина вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе, взяв решающий сет у Соболенко — 6:0
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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира категории WTA-500, который проходит в Сан-Хосе (США). В четвертьфинальном матче седьмая сеяная Касаткина нанесла поражение четвёртой ракетке турнира представительнице Беларуси Арине Соболенко со счётом 4:6, 7:5, 6:0. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты.

Касаткина дважды подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала девять из 16 брейк-пойнтов. Соболенко подала один эйс, допустила 20 двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинала Дарья Касаткина – Арина Соболенко на турнире в Сан-Хосе.

В завтрашнем полуфинале турнира в Сан-Хосе Касаткина сыграет либо с шестой сеяной, американкой Кори Гауфф, либо со второй ракеткой соревнований испанкой Паулой Бадосой.

Сан-Хосе. 1/4 финала
05 августа 2022, пятница. 21:05 МСК
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 0
         
Арина Соболенко
6
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Касаткина довела до слёз Соболенко в Сан-Хосе. Арина допустила 20 двойных ошибок Касаткина довела до слёз Соболенко в Сан-Хосе. Арина допустила 20 двойных ошибок
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