Калинская и американка Макнелли вышли в финал парного турнира в Вашингтоне

23-летняя российская теннисистка Анна Калинская (71-й номер рейтинга WTA) вместе с 20-летней представительницей США Кэти Макнелли (174-й номер рейтинга WTA) сумели пробиться в финал женского парного турнира в Вашингтоне (США). Их соперницами были две бельгийки – 26-летняя Элисе Мертенс (30-й номер рейтинга) и Гретье Миннен (99-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой пары Калинская / Макнелли в двух сетах – 7:6 (7:4), 7:5. Продолжительность матча составила 1 час и 49 минут.

На счету пары Калинская / Макнелли ни одной подачи навылет, две двойные ошибки и пять из девяти (56%) реализованных брейк-пойнтов. У их оппоненток – один эйс, пять двойных ошибок и семь из 12 (58%) удачных брейк-пойнтов.