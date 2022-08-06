Кудерметова узнала свою соперницу по полуфиналу турнира в Сан-Хосе

Американка Шелби Роджерс (45-е место в рейтинге WTA) стала полуфиналисткой турнира WTA-500 в Сан-Хосе, переиграв в матче 1/4 финала соотечественницу Аманду Анисимову (22-е место в рейтинге WTA) — 6:4, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 22 минуты. На счету Роджерс 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Анисимова подала три эйса и две двойные ошибки. Аманда также сумела реализовать свой единственный брейк-пойнт.
Таким образом, за право сыграть в финальном поединке соревнований Роджерс сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой. В другом полуфинале сыграет ещё одна представительница России – Дарья Касаткина, которая ранее оказалась сильнее Арины Соболенко из Беларуси. Соперницей 25-летней уроженки Тольятти станет Паула Бадоса (Испания).
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