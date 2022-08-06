Рублёв прокомментировал победы в двух матчах, сыгранных за сутки на турнире в Вашингтоне

Андрей Рублёв прокомментировал выход в полуфинал турнира категории АТР-500, который проходит в Вашингтоне (США). В четвертьфинальном поединке российский теннисист нанёс поражение американцу Джеффри-Джон Вулфу со счётом 6:2, 6:3.
«Два игрока, с которыми я встречался, совершенно разного стиля. Утром вообще не было никаких розыгрышей, а сегодня днём, во время второго матча, мне нужно было время на адаптацию. Но потом я начал играть хорошо. Счастлив, что удалось выиграть в двух сетах. Я провёл не так много времени на корте. Думаю, это было главным ключом в сегодняшней победе. Честно говоря, очень сложно играть в таком формате, потому что нужно быть сосредоточенным на 100%, вы никогда не знаете, чего можно ожидать», — цитирует Рублёва пресс-служба ATP.
Ранее Рублёв обыграл в третьем круге американца Максима Кресси со счётом 6:4, 7:6 (10:8). Встреча состоялась вечером, 5 августа по московскому времени. Таким образом Рублёв одержал две победы менее чем за сутки.
- 6 августа 2022
-
09:25
-
09:21
-
08:48
-
08:15
-
07:41
-
06:56
-
06:09
-
05:20
-
04:53
-
04:42
-
04:12
-
01:35
-
01:30
-
00:40
- 5 августа 2022
-
23:54
-
22:25
-
22:12
-
21:58
-
20:58
-
20:46
-
20:39
-
18:00
-
17:12
-
16:00
-
15:59
-
15:25
-
14:56
-
14:50
-
13:28
-
13:06
-
12:03
-
11:01
-
10:54
-
10:46
-
10:40