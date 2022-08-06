Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв прокомментировал победы в двух матчах, сыгранных за сутки на турнире в Вашингтоне

Рублёв прокомментировал победы в двух матчах, сыгранных за сутки на турнире в Вашингтоне
Комментарии

Андрей Рублёв прокомментировал выход в полуфинал турнира категории АТР-500, который проходит в Вашингтоне (США). В четвертьфинальном поединке российский теннисист нанёс поражение американцу Джеффри-Джон Вулфу со счётом 6:2, 6:3.

«Два игрока, с которыми я встречался, совершенно разного стиля. Утром вообще не было никаких розыгрышей, а сегодня днём, во время второго матча, мне нужно было время на адаптацию. Но потом я начал играть хорошо. Счастлив, что удалось выиграть в двух сетах. Я провёл не так много времени на корте. Думаю, это было главным ключом в сегодняшней победе. Честно говоря, очень сложно играть в таком формате, потому что нужно быть сосредоточенным на 100%, вы никогда не знаете, чего можно ожидать», — цитирует Рублёва пресс-служба ATP.

Ранее Рублёв обыграл в третьем круге американца Максима Кресси со счётом 6:4, 7:6 (10:8). Встреча состоялась вечером, 5 августа по московскому времени. Таким образом Рублёв одержал две победы менее чем за сутки.

Новость по теме
Андрей Рублёв переиграл Вулфа и вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022