Рублёв прокомментировал победы в двух матчах, сыгранных за сутки на турнире в Вашингтоне

Андрей Рублёв прокомментировал выход в полуфинал турнира категории АТР-500, который проходит в Вашингтоне (США). В четвертьфинальном поединке российский теннисист нанёс поражение американцу Джеффри-Джон Вулфу со счётом 6:2, 6:3.

«Два игрока, с которыми я встречался, совершенно разного стиля. Утром вообще не было никаких розыгрышей, а сегодня днём, во время второго матча, мне нужно было время на адаптацию. Но потом я начал играть хорошо. Счастлив, что удалось выиграть в двух сетах. Я провёл не так много времени на корте. Думаю, это было главным ключом в сегодняшней победе. Честно говоря, очень сложно играть в таком формате, потому что нужно быть сосредоточенным на 100%, вы никогда не знаете, чего можно ожидать», — цитирует Рублёва пресс-служба ATP.

Ранее Рублёв обыграл в третьем круге американца Максима Кресси со счётом 6:4, 7:6 (10:8). Встреча состоялась вечером, 5 августа по московскому времени. Таким образом Рублёв одержал две победы менее чем за сутки.