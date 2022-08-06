Янчук: Медведев спокойно обыграет Норри в финале Лос-Кабоса. Даня в неплохой форме

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от финала турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), где первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев (1) сразится с чемпионом 2021 года, представителем Великобритании Кэмероном Норри (3).

«Могут возникнуть психологические проблемы у Даниила в финале, но мне кажется, что всё будет в порядке. Даниил настроен на титул, уверенно дошёл до финала и находится в очень неплохой форме.

Мне кажется, что Даниил спокойно обыграет Норри, не отдав ему даже сета. Медведев должен подтвердить свой класс, который более высокий, чем у британца. Всё в этом матче на стороне Даниила», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.