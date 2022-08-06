«Может быть, сосредоточитесь на теннисе?» Жена Джоковича обрушилась с критикой на СМИ

Елена Джокович, супруга 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, обрушилась с критикой на редактора известного теннисного СМИ «Racquet Magazine».

Елену задела реакция журнала на снятие мужа с турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада). Напомним, Новак не может попасть на территорию Канады и США из-за отсутствия у него прививки от коронавируса.

«Не понимаю, почему этот парень продолжает заявляться на турниры, надеясь, что ради него они изменят правила», — прокомментировал новость редактор «Racquet Magazine».

«Это действительно мировое СМИ о теннисе (отметила аккаунт ATP)? Вау», — написала Елена в своих социальных сетях, добавив гневные эмодзи «взрыв мозга», «краснеющий смайлик», «смайлик, закрывающий глаза».

После этого между женой Джоковича и журналом завязался диалог.

Racquet Magazine: здравствуйте, Елена! Мы хотели, чтобы ваш муж сыграл в Нью-Йорке вместе с остальным туром. Надеюсь, он решит следовать правилам.

Елена Джокович: привет! Согласно регламенту и рейтингу, заявка Новака на турнир была автоматической. Итак, в чём тогда логика вашего твита?

Racquet Magazine: он также автоматически заявлен на Цинциннати и US Open, собирается ли он сниматься с них сейчас? Или будет ждать до последней минуты, при этом пренебрегая правилами? Здорово было бы заставить его занять твёрдую позицию, чтобы он отказался от турниров прямо сейчас, а весь теннисный мир не говорил потом, что ему не дали шансов.

Елена Джокович: его главная цель – стать чемпионом. И он добился этого. Да, его позиция остаётся таковой. Учитывая, что вы являетесь теннисным СМИ, может быть в ближайшие недели сосредоточитесь на теннисе? Займите твёрдую позицию. Будьте тем, кем должны быть. Теннисное СМИ, которое пишет о теннисе.