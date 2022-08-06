Осака: так долго позволяла называть себя психологически слабой, что забыла, кто я такая

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака философски прокомментировала поражение от американки Кори Гауфф (6) во втором круге турнира категории WTA-500 в Сан-Хосе (США). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу 18-летней американки.

«Играя здесь, я поняла, что позволяла людям называть меня психологически слабой так долго, что забыла, кто я такая. Я поняла, что такая борьба – это моё. Да, я проиграла, но я чувствую себя действительно уверенной в том, кто я есть. Я чувствую, что мне больше не страшно давление. Я и есть давление. И я очень довольна», — приводит слова Осака We Love Tennis.

Далее Осака сыграет на турнире WTA-1000 в Торонто (Канада), где в первом круге сразится с эстонкой Кайей Канепи.