Даниил Медведев — Кэмерон Норри: текстовая онлайн-трансляция финала в Лос-Кабосе

В ночь с 6 на 7 августа по московскому времени первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев сыграет финальный матч на хардовом турнире в Лос-Кабосе (Мексика). Соперником российского теннисиста будет представитель Великобритании Кэмерон Норри, занимающий 12-е место в рейтинге ATP. Матч Медведев — Норри начнётся не ранее 5:00 мск.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Кэмерон Норри на турнире в Лос-Кабосе.



Напомним, Даниил Медведев был освобождён от матча первого круга, во втором раунде обыграл австралийца Ринки Хидзикату, в четвертьфинале — представителя Литвы Ричардаса Беранкиса, а в полуфинале – серба Миомира Кецмановича. Что касается Норри, то он также пропускал первый раунд, затем победил представителя Китайского Тайбэя Чун Син Цен, молдаванина Раду Албота и канадца Феликса Оже-Альяссима.