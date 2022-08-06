Тарпищев заявил, что Медведев должен выиграть турнир в Лос-Кабосе
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение, что первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев должен выиграть турнир АТР в Лос-Кабосе (Мексика).
В финале соревнований Медведев сыграет с британцем Кэмероном Норри, занимающим 12-ю строчку в рейтинге ATP.
«Эмоциональное состояние у Дани хорошее, играет уверенно. Правда, и соперников пока по-настоящему серьёзных у него не было. Посмотрим, что будет в финале, но, по-хорошему, Норри он должен обыгрывать», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Выходом в финал турнира в Лос-Кабосе Медведев гарантировал себе сохранение первой позиции в рейтинге АТР как минимум до окончания турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), который пройдёт с 14 по 21 августа.
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