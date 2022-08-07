«Мексика – любовь». Даниил Медведев опубликовал пост о победе на турнире в Лос-Кабосе
Поделиться
Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях пост о победе на турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика).
Напомним, первый сеяный Медведев в решающем матче обыграл чемпиона турнира 2021 года британца Кэмерона Норри (3) со счётом 7:5, 6:0. По пути в финал Даниил оказался сильнее Ринки Хидзикаты (Австралия, Q), Ричардаса Беранкиса (Литва) и Миомира Кецмановича (Сербия, 4).
Медведев опубликовал яркие фото с награждения. «14. Мексика – эмодзи «сердце»», — подписал фото россиянин.
Далее Медведев планирует выступить на «Мастерсе» в Монреале (Канада), где ему предстоит защищать титул 2021 года. В том финале россиянин уверенно обыграл канадца Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:3.
Комментарии
- 7 августа 2022
-
09:24
-
07:46
-
07:05
-
06:42
-
05:33
-
03:54
-
02:31
-
02:00
-
01:00
- 6 августа 2022
-
23:56
-
23:50
-
22:30
-
21:52
-
18:10
-
16:26
-
16:01
-
15:07
-
13:53
-
13:49
-
13:23
-
13:02
-
12:53
-
12:37
-
12:20
-
11:44
-
11:34
-
11:14
-
10:55
-
10:49
-
10:31
-
10:17
-
09:25
-
09:21
-
08:48
-
08:15
Партнерский контент