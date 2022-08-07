«Мексика – любовь». Даниил Медведев опубликовал пост о победе на турнире в Лос-Кабосе

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях пост о победе на турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика).

Напомним, первый сеяный Медведев в решающем матче обыграл чемпиона турнира 2021 года британца Кэмерона Норри (3) со счётом 7:5, 6:0. По пути в финал Даниил оказался сильнее Ринки Хидзикаты (Австралия, Q), Ричардаса Беранкиса (Литва) и Миомира Кецмановича (Сербия, 4).

Медведев опубликовал яркие фото с награждения. «14. Мексика – эмодзи «сердце»», — подписал фото россиянин.

Далее Медведев планирует выступить на «Мастерсе» в Монреале (Канада), где ему предстоит защищать титул 2021 года. В том финале россиянин уверенно обыграл канадца Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:3.