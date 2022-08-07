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Первый титул в сезоне Даниила Медведева – выиграл турнир в Лос-Кабосе, прервав серию поражений в финалах

Первый титул в сезоне, да ещё и с «баранкой»! Медведев прервал серию поражений в финалах
Даниил Сальников
Первый титул Даниила Медведева в сезоне-2023
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Даниил в решающем матче турнира в Лос-Кабосе обыграл прошлогоднего чемпиона Кэмерона Норри.

Даниил Медведев смог прервать серию поражений в финалах и завоевал первый титул в сезоне. На финале турнира в Мексике россиянина навесил «баранку» прошлогоднему победителю Кэмерону Норри.

На первой неделе августа в мужском туре сложилась уникальная ситуация – сетки обоих турниров возглавили российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Первая ракетка мира Медведев стал лидером посева на ATP-250 в Лос-Кабосе, а 8-й номер рейтинга Рублёв – на ATP-500 в Вашингтоне. Андрей уверенно прошёл по сетке в столице США в полуфинал без потери сета, обыграв таких теннисистов как британец Джек Дрэйпер и американцы Максим Кресси и Джеффри-Джон Вулф. В матче за выход в финал соперником Рублёва стал японец Йосихито Нисиока, 96-я ракетка мира, который в 3-м круге заставил зачехлить ракетку Карена Хачанова (7-й номер посева). Кроме того, Нисиока обыграл американца Дженсона Бруксби, австралийца Алекса де Минора (11) и британца Даниэля Эванса (16). На этом японец не остановился и в двух сетах справился с Рублёвым – 6:3, 6:4. Кстати, это всего лишь 3-я победа в карьере 26-летнего Йосихито над игроком топ-10. В решающем матче Нисиока сразится с финалистом Уимблдона Ником Кирьосом.

Что касается Медведева, то Лос-Кабос стал его первым турниром после полуторамесячного перерыва. И Даниил уверенно прошёл по сетке до самого финала, обыграв австралийца Ринки Хидзикату, литовца Ричардаса Беранкиса и серба Миомира Кецмановича (4). Самым тяжёлым на пути к решающему матчу был поединок с Кецмановичем, в котором россиянин в первом сете вырвал победу на тай-брейке – 7:6, 6:1. Кстати, благодаря этому результату Медведев обезопасил своё лидерство в рейтинге как минимум до окончания «Мастерса» в Цинциннати, то есть до 22 августа.

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После победы над Кецмановичем россиянин поделился своим мнением по поводу прошедшего поединка: «Это был очень тяжёлый матч. Он отлично начал, весь первый сет прошёл на высочайшем уровне. Так много сложно заработанных очков, так много розыгрышей, где я чувствовал, что близок к тому, чтобы потерять преимущество. Тай-брейк тоже был великолепен. Я не из тех парней, которые часто просят толпу подбадривать меня. Но я выиграл потрясающее очко (в начале тай-брейка), поэтому подумал: «Этот момент был очень хорош, давайте попробуем это подчеркнуть».

ATP-250. Лос-Кабос – 2022. Сетка

Соперником Даниила по решающему матчу стал британец Кэмерон Норри (3). Ранее теннисисты встречались лишь однажды – на «Мастерсе» в Шанхае-2019 уверенно победил Медведев – 6:3, 6:1. Тут необходимо добавить, что Норри – прошлогодний чемпион этого турнира, причём титул в Лос-Кабосе – стал для него первым в карьере. С тех пор британец добился огромного прогресса – выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и даже дебютировал на Итоговом чемпионате ATP. Заслуженный тренер России Виктор Янчук в интервью «Чемпионату» поделился ожиданиями от финала: «У Даниила могут возникнуть психологические проблемы в финале, но мне кажется, что всё будет в порядке. Даниил настроен на титул, уверенно дошёл до финала и находится в очень неплохой форме. Мне кажется, что Даниил спокойно обыграет Норри, не отдав ему даже сета. Медведев должен подтвердить свой класс — более высокий, чем у британца. Всё в этом матче на стороне Даниила».

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Стартовый сет получился упорным. Даниил первым сделал брейк – 3:2, но соперник тут же отыгрался – 3:3. Россиянин проявил упорство, вновь добился преимущества, однако во время подачи на партию при счёте 5:4 упустил двойной сетбол и позволил сопернику выровнять ситуацию – 5:5. В первом же розыгрыше следующего гейма россиянин получил небольшую травму – получил ссадину на руке. Тут же пришёл на корт врач, который обработал рану. А эта пауза в игре, похоже, помогла Даниилу собраться с новыми силами и уверенно довести партию до победы – 7:5 за 55 минут. Этот настрой россиянину удалось сохранить до самого конца – он брал гейм за геймом и сумел навесить Норри обидную «баранку» – 7:5, 6:0 за 1 час 21 минуту.

Лос-Кабос. Финал
07 августа 2022, воскресенье. 05:10 МСК
Даниил Медведев
1
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		0  
         
Кэмерон Норри
12
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Так Даниил Медведев завоевал первый титул в сезоне-2022 и 14-й в карьере. Напомним, что россиянин не выигрывал в решающем матче почти год – с момента своего триумфа на US Open – 2021. Он упустил победы в Париже, на Итоговом турнире ATP в Турине – 2021, Australian Open, в Хертогенбосхе и Галле-2022.

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Теги Теннис ATP Даниил Медведев •••

Заглавное фото: Clive Brunskill/Getty Images Введите сообщение

Источник: «Чемпионат»

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