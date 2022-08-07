Медведев – о падении в финале Лос-Кабоса: кровотечение помогло мне справиться с нервами

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, как на нём отразилось жёсткое падение в финале турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Даниил упал в первом сете и ободрал руку, что привело к кровотечению и вызову врача на корт.

«На самом деле, кровотечение мне немного помогло, так как я сумел справиться с нервами. С этого момента у меня получалось играть хорошо, чего было достаточно сегодня», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Напомним, первый сеяный Медведев в решающем матче обыграл чемпиона турнира 2021 года британца Кэмерона Норри (3) со счётом 7:5, 6:0. По пути в финал Даниил оказался сильнее Ринки Хидзикаты (Австралия, Q), Ричардаса Беранкиса (Литва) и Миомира Кецмановича (Сербия, 4).