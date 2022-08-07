В ФТР оценили победу Медведева над Норри в финале турнира в Лос-Кабосе

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в финале турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Даниил (1) со счётом 7:5, 6:0 обыграл британца Кэмерона Норри (3).

«Всегда приятно выигрывать вне зависимости от того, где ты играешь. Даниил должен быть более, чем доволен своим выступлением в Лос-Кабосе. Если посмотреть, все четыре матча на турнире он выиграл в двух сетах. Норри — неплохой соперник. Хорошая победа Медведева. В первом сете игра была достаточно упорной, а дальше Медведев не оставил Норри никаких шансов. Во втором сете игра была односторонняя. Это не по тому, что Норри проиграл, просто Даниил не оставил британцу никаких шансов. Для Медведева это отличный старт новой части сезона», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.