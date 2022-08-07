Чесноков: если Медведев споткнётся на пути к финалу US Open, потеряет первое место

Бывший российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказался о шансах соотечественника Даниила Медведева сохранить первую позицию в рейтинге ATP по итогам американской серии турниров.
«До US Open ещё есть время, форма может скакать, но надо себя подготовить, чтобы быть в идеальной форме. Тем более Дане важен этот турнир: в прошлом году он выиграл US Open, заработал очки. Если он споткнётся на пути к финалу, потеряет первое место рейтинга. Медведев уже четыре года подряд американскую серию играет офигительно! Будем надеяться, что и в этом году будет так», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Ранее Медведев завоевал дебютный титул в статусе первой ракетки мира — стал триумфатором турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика).
- 7 августа 2022
-
11:34
-
11:28
-
11:23
-
10:55
-
10:47
-
10:42
-
10:28
-
10:21
-
09:48
-
09:37
-
09:30
-
09:24
-
07:46
-
07:05
-
06:42
-
05:33
-
03:54
-
02:31
-
02:00
-
01:00
- 6 августа 2022
-
23:56
-
23:50
-
22:30
-
21:52
-
18:10
-
16:26
-
16:01
-
15:07
-
13:53
-
13:49
-
13:23
-
13:02
-
12:53
-
12:37
-
12:20