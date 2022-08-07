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Чесноков: если Медведев споткнётся на пути к финалу US Open, потеряет первое место

Чесноков: если Медведев споткнётся на пути к финалу US Open, потеряет первое место
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Бывший российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказался о шансах соотечественника Даниила Медведева сохранить первую позицию в рейтинге ATP по итогам американской серии турниров.

«До US Open ещё есть время, форма может скакать, но надо себя подготовить, чтобы быть в идеальной форме. Тем более Дане важен этот турнир: в прошлом году он выиграл US Open, заработал очки. Если он споткнётся на пути к финалу, потеряет первое место рейтинга. Медведев уже четыре года подряд американскую серию играет офигительно! Будем надеяться, что и в этом году будет так», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее Медведев завоевал дебютный титул в статусе первой ракетки мира — стал триумфатором турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика).

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