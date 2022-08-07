Даниил Медведев ответил, как относится к возможному пропуску Новаком Джоковичем US Open
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Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев высказался о проблемах 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича, который из-за нежелания прививаться от коронавируса не может въехать в США, чтобы сыграть на US Open – 2022.
«Я не хочу анализировать причины этих решений, потому что очень много людей пострадали во время пандемии. Возможно, если правила изменят, они скажут: «Мне не разрешали вернуться в страну, когда я должен был там работать или что-то в этом роде».
Что касается конкретно меня — если говорить только с теннисной точки зрения, не учитывая различные мнения, то я хочу, чтобы Новак сыграл на Открытом чемпионате США», — приводит слова Медведева We Love Tennis.
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