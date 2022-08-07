Анна Дмитриева высказалась о победе Даниила Медведева на турнире в Лос-Кабосе

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева оценила победу первой ракетки мира, россиянина Даниила Медведева в финале турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Даниил (1) обыграл британца Кэмерона Норри (3) со счётом 7:5, 6:0.

«Финальный матч Медведева внушает много энтузиазма всем, кто за него болеет. Он провёл хороший матч. Завершавшие 6:0 — это, возможно, следствие того, что Норри потерял энтузиазм во второй партии. С другой стороны, для Дани это очень важный момент. Потому что Норри был единственным серьёзным соперником на этом турнире, который после Уимблдона был на подъёме. Его победа над Оже-Альяссимом говорит о том, что он — игрок, претендующий на своё место в десятке.

Достаточно убедительная победа Медведева. Она свидетельствует, что он действительно готов. Наверное, у Дани ещё есть претензии к своей игре. У него очень трудная жеребьёвка в Торонто, потому что во втором круге, скорее всего, Кирьос — это самое неприятное, что можно получить на старте турнира. Тем более, что Кирьос сейчас хорошо играет. У Медведева не будет времени на раскачку. Кирьос сейчас в хорошем состоянии, а Медведева не будет времени, чтобы въехать в турнир», — сказал Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.