Медведев и Джокович чаще всего выходили в финалы на уровне ATP после ковидной паузы

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вместе с сербом Новаком Джоковичем возглавил рейтинг теннисистов и теннисисток, чаще всего проходивших в финалы турниров ATP и WTA после ковидной паузы.
Игроки, чаще всего пробивавшиеся в финалы после ковидной паузы:
13 финалов – Новак Джокович (Сербия) и Даниил Медведев (Россия).
12 финалов – Александр Зверев (Германия).
11 финалов – Анетт Контавейт (Эстония).
10 финалов – Кэмерон Норри (Великобритания), Андрей Рублёв (Россия), Каспер Рууд (Норвегия) и Стефанос Циципас (Греция).
Ранее на турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика) посеянный первым Даниил в решающем матче обыграл чемпиона турнира 2021 года, британца Кэмерона Норри (3) со счётом 7:5, 6:0. Россиянин прервал серию из пяти поражений в финалах.
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