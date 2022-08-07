Зверев вернулся к занятиям на корте после травмы. Вчера он признался, что болен диабетом
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Чемпион Олимпиады-2020 в одиночном разряде, немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал в социальных сетях новое видео. Спортсмен показал кадры с тренировки после возвращения на корт. Напомним, вчера, 6 августа, Зверев впервые рассказал общественности, что болен сахарным диабетом.
«Счастливый ребёнок вернулся на любимую площадку», — подписал видео Зверев.
В начале июня теннисист перенёс операцию на голеностопе. Травма случилась из-за страшного падения в полуфинале «Ролан Гаррос». Александр порвал три боковые связки. Зверев снялся с турнира в Монреале (Канада). На данный момент неизвестно, примет ли Александр участие в US Open – 2022. Соревнования пройдут с 29 августа по 11 сентября. На прошлогоднем US Open Зверев дошёл до полуфинала.
Новость по темеАлександр Зверев признался, что болен сахарным диабетом
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