Виктория Азаренко не сыграет на турнире в Торонто из-за проблем с визой
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20-я ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко не примет участия в турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада) из-за проблем с визой. Об этом спортсменка написала в социальных сетях.
«Всем привет! Хочу сообщить вам, что, к сожалению, вынуждена отказаться от участия в турнире в Торонто из-за того, что моя виза не была одобрена. Это действительно разочаровывает. Очень грустно пропускать один из моих любимых турниров. Мне нравится играть в Канаде, где всегда много фанатов. За эти годы у меня появилось там много друзей. Удачи всем на этом турнире! Увидимся в Цинциннати!» — написала Азаренко.
В первом круге соревнований Виктория Азаренко завтра, 8 августа, должна была сыграть с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.
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