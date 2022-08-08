Евгений Кафельников одним словом описал Людмилу Самсонову, выигравшую турнир в Вашингтоне

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников оставил комментарий под постом в соцсетях российской теннисистки Людмилы Самсоновой. Ранее Самсонова, которая выиграла турнир в Вашингтоне (США), написала: «У меня нет слов, чтобы описать чувства после невероятно трудного месяца перемен и тяжёлой работы. Этот трофей — подтверждение того, что тяжёлая работа окупается. Моя команда — моя сила, без них всех я не справлюсь. Я люблю тебя, Вашингтон».

«Умничка», — написал Кафельников в комментариях.

Напомним, благодаря своей победе Самсонова отыграла сразу 18 строчек в рейтинге WTA и стала 42-й ракеткой мира.

Первое видео Марии Шараповой с новорождённым сыном: