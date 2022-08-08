Ник Кирьос: я пережил невероятную трансформацию за последний год

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал первый титул с 2019 года. В финале турнира в Вашингтоне он обыграл японца Йосихито Нисиоку – 6:4, 6:3. Стоит отметить, что за один вечер он одержал победу в парном и одиночном разряде.
«Это очень эмоциональный момент. Я пережил невероятную трансформацию за последний год. Вышел на корт, будучи заряженным на победу, – я знал, что опыт был на моей стороне сегодня. Мне очень знаком этот корт – я сыграл столько хороших матчей здесь, поэтому я просто доволен собой.
За последнее время я пережил очень много мрачных моментов. Поэтому очень рад, что мне удалось перевернуть ситуацию. Было очень много людей, которые помогали мне, но я и сам сумел продемонстрировать серьёзную силу, чтобы продолжать участвовать в таких турнирах и побеждать в них, преодолевая все трудности», – приводит слова Кирьоса ATP Tour.
Первое видео Марии Шараповой с новорождённым сыном:
- 8 августа 2022
-
10:31
-
10:21
-
09:54
-
09:36
-
09:26
-
09:13
-
08:36
-
08:30
-
08:12
-
08:06
-
07:52
-
07:49
-
07:35
-
07:25
-
04:53
-
04:42
-
04:17
-
02:35
-
01:34
-
00:01
- 7 августа 2022
-
23:28
-
22:33
-
22:28
-
22:06
-
20:39
-
19:46
-
19:30
-
18:26
-
18:00
-
16:48
-
16:27
-
15:46
-
15:06
-
14:44
-
14:07