Ник Кирьос: я пережил невероятную трансформацию за последний год

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал первый титул с 2019 года. В финале турнира в Вашингтоне он обыграл японца Йосихито Нисиоку – 6:4, 6:3. Стоит отметить, что за один вечер он одержал победу в парном и одиночном разряде.

«Это очень эмоциональный момент. Я пережил невероятную трансформацию за последний год. Вышел на корт, будучи заряженным на победу, – я знал, что опыт был на моей стороне сегодня. Мне очень знаком этот корт – я сыграл столько хороших матчей здесь, поэтому я просто доволен собой.

За последнее время я пережил очень много мрачных моментов. Поэтому очень рад, что мне удалось перевернуть ситуацию. Было очень много людей, которые помогали мне, но я и сам сумел продемонстрировать серьёзную силу, чтобы продолжать участвовать в таких турнирах и побеждать в них, преодолевая все трудности», – приводит слова Кирьоса ATP Tour.

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