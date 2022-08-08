Дарья Касаткина: ожидания — фигня. Я взяла титул, и это здорово

Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина ответила на вопрос, изменит ли титул в Сан-Хосе её ожидания от предстоящих турниров, которые предваряют US Open.

«Ожидания — фигня. Я выиграла титул, и это здорово. Послезавтра меня ожидает новое испытание, новое сражение, новый турнир.

Никогда не знаешь заранее. Когда думаешь, что находишься в отличной форме, не можешь победить. Потом приезжаешь на турнир и думаешь, что проиграешь в первом туре, а играешь в финале.

Пойдёт так, как пойдёт. Я сделаю всё возможное. Я не ожидала, что выиграю на этой неделе, а посмотрите, что вышло», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.

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