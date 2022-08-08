Анна Дмитриева объяснила, за счёт чего Дарья Касаткина обыграла Роджерс в финале Сан-Хосе

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева оценила победу россиянки Дарьи Касаткиной над американкой Шелби Роджерс (6:7 (2:7), 6:1, 6:2) в финале турнира в Сан-Хосе.
«Касаткина провела очень хороший турнир, выиграла у многих достойных соперниц, начиная с Рыбакиной. Рыбакина была ещё не в форме. Может, не пришла в себя после триумфа на Уимблдоне. Зато потом Даша победила и Соболенко, которая всё-таки входит в мировую пятёрку. В общем-то очень опасная соперница, играет мощно. Даше очень непросто вести её ювелирную игру против Соболенко. Но она сумела это сделать. Перед финалом с Роджерс у Касаткиной был хороший запас уверенности в себе.
Что касается самой игры, можно было предположить, что игра будет такого же плана, как с Соболенко. Разве что Роджерс не так часто делает подарки, как белорусская теннисистка. Роджерс играет плотно, в мощный теннис: хоть и без больших фантазий, но без ошибок. Даше нужно было искать варианты в своих тонкостях, которыми она отличается, сочетая неожиданные острые удары и тонкие мягкие. Приходилось менять темп и ритм игры. В первом сете это не совсем получилось. У Касаткиной всегда бывает долгая разминка, она ищет свой теннис, поэтому очень часто проигрывает первый сет. Концовку она провела очень уверенно. Даша разбила игру Роджерс, заставила почувствовать неуверенность и довела дело до победы», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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