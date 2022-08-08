Даниил Медведев прилетел в Монреаль для участия в «Мастерсе»

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев приземлился в аэропорту Монреаля (Канада), где в ближайшую неделю примет участие в турнире ATP-1000 серии «Мастерс». Об этом игрок сообщил на своей странице в «Твиттере».

«Привет, Монреаль. Только что приземлился. Рад вернуться», – написал Медведев в социальной сети.

Напомним, российский теннисист приехал в Монреаль защищать свой прошлогодний титул серии «Мастерс». В 2021 году Медведев выиграл этот турнир на кортах в Торонто, так как мужские и женские соревнования в этих городах чередуются.

Первым соперником Медведева может стать финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос. Из топ-10 рейтинга в турнире не примут участия только Александр Зверев (травма), Рафаэль Надаль (травма) и Новак Джокович (статус вакцинации).

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