Медведев прокомментировал отсутствие Федерера, Надаля и Джоковича на «Мастерсе» в Монреале

Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал то, что Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович, которые в общей сложности завоевали 63 титула на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, не сыграют на турнире серии «Мастерс» в Монреале (Канада). Федерер, который последний матч провёл более года назад, до сих пор не восстановился после травмы колена, Надаль продолжает восстанавливаться после разрыва мышцы живота, а непривитый Джокович заведомо не мог попасть в Канаду.
«Это мало что меняет, играют они здесь или нет, потому что моя цель — выиграть турнир. Вне зависимости от того, кто мой соперник — квалифаер, обладатель уайлд-кард, лаки-лузер, второй сеяный, — я просто хочу выиграть матч», — приводит слова Медведева ESPN GB.
Новак Джокович делает успехи в капоэйре:
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