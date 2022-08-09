Только два игрока могут помешать Медведеву приехать на US Open в статусе 1-й ракетки мира

Даниил Медведев триумфально вернулся в тур, завоевав титул в Лос-Кабосе. Но сейчас есть два игрока, которые могут ему помешать приехать на US Open в статусе первой ракетки мира. Рассмотрим рейтинговые расклады для россиянина.

Едва началась американская серия, как сразу трое россиян завоевали главные трофеи – Дарья Касаткина первенствовала в Сан-Хосе, Людмила Самсонова победила в Вашингтоне, а Даниил Медведев не оставил соперникам шансов в мексиканском Лос-Кабосе. Причём по ходу турнира Даниил выполнил важную задачу – набрал необходимые рейтинговые очки, чтобы защитить своё первое место в рейтинге от посягательств Александра Зверева, который пока пропускает соревнования из-за травмы ноги.

Медведев не только набрал недостающие 135 очков, но и сделал небольшой запас на будущее. И теперь до конца «Мастерса» в Монреале может быть спокоен за своё лидерство.

По итогам первой недели августа был выпущен очередной рейтинг-лист ATP, в котором лидер Даниил Медведев благодаря победе в Лос-Кабосе увеличил отрыв от идущего вторым Александра Зверева до 1 115 очков. Особых изменений в топ-10 не произошло, только Янник Синнер покинул эту группу, а его место занял поляк Хуберт Хуркач. Однако в ближайшие две недели теннисисты разыграют очень много рейтинговых очков, и по итогам этих 14 дней могут произойти большие изменения в десятке.

До последнего в сезоне турнира «Большого шлема» осталось три недели, во время которых теннисисты не только стараются набрать оптимальную форму, но и получить как можно больше рейтинговых очков. В Монреале уже стартовал «Мастерс», где сетку возглавил Медведев, чемпион получит 1000 очков, а финалист – 600. Следом пройдёт турнир аналогичной категории в Цинциннати (с 14 по 21 августа), а затем – соревнование категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме, но его топовые игроки обычно пропускают. И если Даниил сейчас смог защитить своё лидерство, то сможет ли ему кто-то помешать впервые в карьере появиться на турнире «Большого шлема» в статусе 1-й ракетки мира?

Рассмотрим расклад по очкам у лидеров мирового рейтинга на ближайшие недели с учётом сгорающих баллов. Через неделю, 15 августа, у Медведева сгорит 1000 очков за титул в Торонто-2021, и его преимущество над идущим вторым Зверевым сократится до 115 очков. Но Александр пока не играет, и недостающие баллы компенсировать в Монреале-2022 не сможет. Пропустят турнир в Канаде и Надаль с Джоковичем. А ближайшему по рейтингу из играющих теннисистов, способных набирать очки, испанцу Карлосу Алькарасу ликвидировать отставание в 1840 очков при всём желании не удастся. А вот через неделю, когда сгорят очки за Цинциннати-2021, в том числе 1000 у Зверева за титул и 360 у Медведева за полуфинал, сразу у двух теннисистов появится шанс возглавить рейтинг. Любопытно, что оба они испанцы.



Расклад по очкам у лидеров мирового рейтинга на ближайшие недели с учётом сгорающих баллов:

дата Медведев Зверев Надаль Алькарас Циципас Джокович 8.8 очки 7875 6760 5620 5035 5000 4770 15.8 Канада-21 -1000 -360 остаток 6875 6760 5620 5035 4640 4770 22.8 Цинциннати-21 -360 -1000 -35 -360 остаток 6515 5760 5620 5000 4280 4770 29.8 Уинст-Сейл-21 -90 остаток 6515 5760 5620 4910 4280 4770

С учётом сгорающих очков между Медведевым и Надалем будет 895 баллов. В таком случае титул в Цинциннати позволит испанцу обойти Даниила, если россиянин на двух «Мастерсах» толком ничего не заработает. Но это ещё не всё. Медведева перед самым US Open теоретически может опередить и Алькарас. По потерянным очкам после Цинциннати Даниил будет опережать юного испанца на 1515 очков. Набрать их можно, завоевав титул на одном «Мастерсе» (1000) и выйдя в финал на другом (600). Чтобы не зависеть от выступления конкурентов и не смотреть на их продвижение в рейтинге, Даниилу надо набрать на двух «Мастерсах» около 500 очков. Например, дойти до финала в Монреале. Это Даниилу вполне по силам, тем более он уже был в решающем матче данного турнира в 2019 году, когда начался его стремительный взлёт.