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Финалистка US Open — 2021 Фернандес: это самая большая победа, о которой я могу мечтать

Финалистка US Open — 2021 Фернандес: это самая большая победа, о которой я могу мечтать
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19-летняя канадская теннисистка Лейла Фернандес прокомментировала свою победу в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада) над Сторм Сэндерс (Q) — 6:4, 6:7 (2:7), 6:3.

«Это был определённо тяжёлый матч. В нём были и отличные моменты, и плохие. Я была просто очень счастлива, что смогла сыграть перед своей домашней публикой. А также, что в конце матча моё тело чувствовало себя потрясающе. Так что это самая большая победа, о которой я могу мечтать. Здесь, в Торонто, это всё равно что играть перед своей семьёй – играть перед канадской публикой, играть перед всеми людьми, которые помогали мне, которые поддерживали меня на протяжении многих лет. Для меня это отличный способ сказать им спасибо, показав, что все годы, когда страдала не только я, но и они, окупились, и, надеюсь, это сможет продолжаться и дальше», — приводит слова Фернандес официальный сайт WTA.

Напомним, Лейла не выступала с четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2022, где получила стрессовый перелом ноги.

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