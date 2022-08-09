Ким Клейстерс отреагировала на победу Ника Кирьоса в финале турнира в Вашингтоне
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс отреагировала на то, что 37-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос одержал победу в финальном матче хардового турнира в Вашингтоне (США). В решающей встрече Кирьос обыграл японца Йосихито Нисиоку со счётом 6:4, 6:3.
«Есть что-то в Нике Кирьосе, в его энергии на этих американских кортах с твёрдым покрытием! Не могу дождаться его выступления на Открытом чемпионате США», — написала Клейстерс на своей странице в социальной сети «Твиттер».
US Open 2022 года пройдёт с 29 августа по 11 сентября. На Уимблдоне-2022 Ник Кирьос дошёл до финала, где проиграл 21-кратному чемпиону ТБШ Новаку Джоковичу.
Новак Джокович делает успехи в капоэйре:
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