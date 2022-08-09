Даниил Медведев потренировался с Карлосом Алькарасом перед стартом турнира в Монреале

Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев провёл совместную тренировку с четвёртой ракеткой мира Карлосом Алькарасом (Испания).



Теннисисты готовятся к выступлению на хардовом турнире категории ATP-1000 в Монреале (Канада), который проходит с 8 по 14 августа. Оба теннисиста пропускают первый раунд из-за высокого посева. Во втором круге первый сеяный Медведев встретится с победителем матча Себастьян Баэс (Аргентина) — Ник Кирьос (Австралия), а второму номеру посева Алькарасу предстоит сразиться с Вашеком Поспишилом (Канада) или Томми Полом (США).



Отметим, что Даниил и Карлос один раз встречались в туре — на Уимблдоне-2021. Тогда Даниил победил в трёх сетах со счётом 6:4, 6:1, 6:2.