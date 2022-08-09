Даниил Медведев потренировался с Карлосом Алькарасом перед стартом турнира в Монреале
Поделиться
Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев провёл совместную тренировку с четвёртой ракеткой мира Карлосом Алькарасом (Испания).
Теннисисты готовятся к выступлению на хардовом турнире категории ATP-1000 в Монреале (Канада), который проходит с 8 по 14 августа. Оба теннисиста пропускают первый раунд из-за высокого посева. Во втором круге первый сеяный Медведев встретится с победителем матча Себастьян Баэс (Аргентина) — Ник Кирьос (Австралия), а второму номеру посева Алькарасу предстоит сразиться с Вашеком Поспишилом (Канада) или Томми Полом (США).
Отметим, что Даниил и Карлос один раз встречались в туре — на Уимблдоне-2021. Тогда Даниил победил в трёх сетах со счётом 6:4, 6:1, 6:2.
Комментарии
- 9 августа 2022
-
12:13
-
12:07
-
11:19
-
11:00
-
10:54
-
10:20
-
09:39
-
09:33
-
09:32
-
09:18
-
08:48
-
08:32
-
08:26
-
08:19
-
07:39
-
01:51
- 8 августа 2022
-
23:50
-
22:43
-
22:14
-
22:09
-
21:29
-
21:13
-
20:44
-
20:08
-
19:11
-
18:42
-
18:09
-
17:56
-
17:32
-
16:35
-
16:00
-
16:00
-
15:48
-
15:15
-
15:03
Партнерский контент