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Берреттини — о «Мастерсе» в Монреале: у меня никогда не было возможности здесь играть

Берреттини — о «Мастерсе» в Монреале: у меня никогда не было возможности здесь играть
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14-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился ожиданиями от первого выступления на «Мастерсе» в Монреале.

«Я очень хочу сыграть здесь первый матч. Я всегда шутил с командой, что у меня никогда не было возможности здесь играть. В каком-то смысле следует ожидать, что на «Мастерсе» все матчи будут очень тяжёлыми. У меня непростой первый соперник. Пабло Карреньо-Буста – отличный игрок, плюс для меня это новый турнир. Пока не выйдешь на корт, не почувствуешь атмосферу. Мне интересно».

Также 26-летний итальянец высказался о том, что пропустил Уимблдон из-за положительного теста на коронавирус.

Я начал думать, что это розыгрыш, шутка, потому что чувствовал себя очень хорошо. Было очень тяжело… Я сидел в одиночестве на карантине. Не с кем было обняться или посмотреть фильм. Я просто сидел в номере и старался не думать о том, что дальше, не думать о будущем», — приводит слова Берреттини официальный сайт ATP.

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