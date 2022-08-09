Берреттини — о «Мастерсе» в Монреале: у меня никогда не было возможности здесь играть

14-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился ожиданиями от первого выступления на «Мастерсе» в Монреале.
«Я очень хочу сыграть здесь первый матч. Я всегда шутил с командой, что у меня никогда не было возможности здесь играть. В каком-то смысле следует ожидать, что на «Мастерсе» все матчи будут очень тяжёлыми. У меня непростой первый соперник. Пабло Карреньо-Буста – отличный игрок, плюс для меня это новый турнир. Пока не выйдешь на корт, не почувствуешь атмосферу. Мне интересно».
Также 26-летний итальянец высказался о том, что пропустил Уимблдон из-за положительного теста на коронавирус.
Я начал думать, что это розыгрыш, шутка, потому что чувствовал себя очень хорошо. Было очень тяжело… Я сидел в одиночестве на карантине. Не с кем было обняться или посмотреть фильм. Я просто сидел в номере и старался не думать о том, что дальше, не думать о будущем», — приводит слова Берреттини официальный сайт ATP.
- 9 августа 2022
-
12:26
-
12:13
-
12:07
-
11:19
-
11:00
-
10:54
-
10:20
-
09:39
-
09:33
-
09:32
-
09:18
-
08:48
-
08:32
-
08:26
-
08:19
-
07:39
-
01:51
- 8 августа 2022
-
23:50
-
22:43
-
22:14
-
22:09
-
21:29
-
21:13
-
20:44
-
20:08
-
19:11
-
18:42
-
18:09
-
17:56
-
17:32
-
16:35
-
16:00
-
16:00
-
15:48
-
15:15