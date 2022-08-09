Организаторы US Open могли отстранить россиян и белорусов по примеру Уимблдона

Организаторы Открытого чемпионата США «серьёзно рассматривали возможность» последовать примеру Уимблдона и отстранить российских и белорусских игроков от участия в турнире «Большого шлема», который пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Об этом сообщает британское издание Mirror. В итоге всё же было принято решение допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе.
Напомним, Уимблдон-2022, прошедший без россиян и белорусов, в мужском одиночном разряде выиграл серб Новак Джокович, в женском — уроженка Москвы Елена Рыбакина, с 2018 года представляющая Казахстан. Что касается US Open, то у мужчин титул будет защищать первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, а у женщин — 19-летняя британка Эмма Радукану.
Новак Джокович делает успехи в капоэйре:
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