Серена Уильямс снялась для Vogue вместе с четырёхлетней дочерью

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс вместе с четырёхлетней дочерью Олимпией приняла участие в шикарной фотосессии журнала Vogue. Она была приурочена к публикации изданием статьи Серены, в которой легендарная теннисистка призналась, что может завершить профессиональную карьеру после US Open – 2022.

Статья вышла под названием: «Серена Уильямс прощается с теннисом на своих условиях и своими словами».

В данный момент 40-летняя Серена принимает участие в турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада). Титулованная американка успешно преодолела первый круг соревнований, обыграв представительницу Испании Нурию Парризас-Диас (LL) со счётом 6:3, 6:4. В следующем раунде Уильямс сразится с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария, 12) – Тереза Мартинцова (Q).