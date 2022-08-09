Серена Уильямс снялась для Vogue вместе с четырёхлетней дочерью

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс вместе с четырёхлетней дочерью Олимпией приняла участие в шикарной фотосессии журнала Vogue. Она была приурочена к публикации изданием статьи Серены, в которой легендарная теннисистка призналась, что может завершить профессиональную карьеру после US Open – 2022.
Статья вышла под названием: «Серена Уильямс прощается с теннисом на своих условиях и своими словами».
В данный момент 40-летняя Серена принимает участие в турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада). Титулованная американка успешно преодолела первый круг соревнований, обыграв представительницу Испании Нурию Парризас-Диас (LL) со счётом 6:3, 6:4. В следующем раунде Уильямс сразится с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария, 12) – Тереза Мартинцова (Q).
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