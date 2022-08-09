Серена Уильямс: по ходу карьеры я совершила много ошибок

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс рассказала, как хотела бы, что её воспринимали после ухода из тенниса. 40-летняя Серена, вероятнее всего, завершит карьеру после выступления на US Open – 2022.

«По ходу своей карьеры я совершила много ошибок. Ошибки – это опыт, я принимаю эти моменты в себе. Я далека от совершенства, но я терпела столько критики в свой адрес, мне хочется думать, что я переживала свои трудные времена как профессионал в своём деле, и мой пример поможет следующему поколению. Надеюсь, с годами люди начнут думать обо мне как о символе чего-то большего, чем теннис. Я восхищаюсь Билли Джин Кинг, потому что она вышла за рамки своего вида спорта», — написала Серена для Vogue.