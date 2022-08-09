Эмма Радукану потерпела поражение на старте турнира WTA-1000 в Торонто

Чемпионка US Open – 2021, британка Эмма Радукану не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада). Соревнования продлятся до 14 августа, их призовой фонд составил $ 2 527 250.

В матче первого круга 19-летняя Радукану (9) проиграла действующей чемпионке соревнований итальянке Камиле Джорджи со счётом 6:7 (0:7), 2:6. Встреча продлилась 1 час 49 минут. Радукану один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Джорджи один эйс, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных. Отметим, что Джорджи 58% очков с первой подачи Радукану.

В следующем раунде Джорджи сразится с представительницей Бельгии Элисе Мертенс.