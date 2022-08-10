Фритц уверенно победил Маррея на старте турнира в Монреале

В Монреале (Канада) на стадионе «ИГА Стэдиум. Центральный корт» состоялся матч первого круга одноимённого турнира серии Masters, в котором сошлись 35-летний представитель Великобритании Энди Маррей (48-е место рейтинга ATP) и 24-летний американец Тейлор Фритц (13-е место рейтинга).



Встреча завершилась победой Фритца в двух сетах – 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час и 29 минут.



На счету американца пять подач навылет, одна двойная ошибка и четыре из 12 (33%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного удачного брейк-пойнта.



Во втором круге турнира в Монреале соперником Тейлора Фритца станет 24-летний соотечественник Фрэнсис Тиафо (24-е место рейтинга ATP).