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Фритц уверенно победил Маррея на старте турнира в Монреале

Фритц уверенно победил Маррея на старте турнира в Монреале
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В Монреале (Канада) на стадионе «ИГА Стэдиум. Центральный корт» состоялся матч первого круга одноимённого турнира серии Masters, в котором сошлись 35-летний представитель Великобритании Энди Маррей (48-е место рейтинга ATP) и 24-летний американец Тейлор Фритц (13-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Фритца в двух сетах – 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час и 29 минут.

На счету американца пять подач навылет, одна двойная ошибка и четыре из 12 (33%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного удачного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Монреале соперником Тейлора Фритца станет 24-летний соотечественник Фрэнсис Тиафо (24-е место рейтинга ATP).

Сетка турнира в Монреале.
Монреаль. 1-й круг
10 августа 2022, среда. 02:00 МСК
Энди Маррей
48
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3  
6 		6  
         
Тейлор Фритц
13
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
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