Касаткина вылетела на старте турнира в Торонто, уступив канадке Андрееску в двух сетах

В Торонто (Канада) на стадионе «Авива Сентер» состоялся матч первого круга одноимённого турнира категории WTA 1000, в рамках которого сошлись 25-летняя представительница России Дарья Касаткина (9-й номер рейтинга) и 22-летняя канадка Бьянка Андрееску (53-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Андрееску в двух сетах – 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту.

На счету канадской теннисистки ни одной подачи навылет, четыре двойные ошибки и восемь из 14 (57%) реализованных брейк-пойнтов. У Касаткиной – ни одного эйса, семь двойных ошибок и семь из 16 (44%) удачных брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Торонто соперницей Андрееску станет 32-летняя француженка Ализе Корне (40-е место рейтинга).