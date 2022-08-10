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Касаткина вылетела на старте турнира в Торонто, уступив канадке Андрееску в двух сетах

Касаткина вылетела на старте турнира в Торонто, уступив канадке Андрееску в двух сетах
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В Торонто (Канада) на стадионе «Авива Сентер» состоялся матч первого круга одноимённого турнира категории WTA 1000, в рамках которого сошлись 25-летняя представительница России Дарья Касаткина (9-й номер рейтинга) и 22-летняя канадка Бьянка Андрееску (53-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Андрееску в двух сетах – 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту.

На счету канадской теннисистки ни одной подачи навылет, четыре двойные ошибки и восемь из 14 (57%) реализованных брейк-пойнтов. У Касаткиной – ни одного эйса, семь двойных ошибок и семь из 16 (44%) удачных брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Торонто соперницей Андрееску станет 32-летняя француженка Ализе Корне (40-е место рейтинга).

Сетка турнира в Торонто.
Торонто. 1-й круг
10 августа 2022, среда. 02:10 МСК
Дарья Касаткина
9
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4  
7 7 		6  
         
Бьянка Андрееску
53
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
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