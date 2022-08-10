Хуркач победил Руусувуори во 2-м круге турнира в Монреале

В Монреале (Канада) на стадионе «ИГА Стэдиум. Центральный корт» состоялся матч второго круга одноимённого турнира серии Masters, в котором сошлись 23-летний представитель Финляндии Эмиль Руусувуори (44-е место рейтинга ATP) и 25-летний польский спортсмен Хуберт Хуркач (10-е место рейтинга).



Встреча завершилась победой Хуркача в трёх сетах – 6:3, 6:7 (4:7), 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа и 19 минут.



На счету пояка 16 подач навылет, две двойные ошибки и два из восьми (25%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – три эйса, шесть двойных ошибок и ни одного удачного брейк-пойнта.



В третьем туре соперником Хуберта Хуркача станет победитель пары Диего Шварцман – Альберт Рамос-Виньолас.