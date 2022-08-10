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Хуркач победил Руусувуори во 2-м круге турнира в Монреале

Хуркач победил Руусувуори во 2-м круге турнира в Монреале
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В Монреале (Канада) на стадионе «ИГА Стэдиум. Центральный корт» состоялся матч второго круга одноимённого турнира серии Masters, в котором сошлись 23-летний представитель Финляндии Эмиль Руусувуори (44-е место рейтинга ATP) и 25-летний польский спортсмен Хуберт Хуркач (10-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Хуркача в трёх сетах – 6:3, 6:7 (4:7), 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа и 19 минут.

На счету пояка 16 подач навылет, две двойные ошибки и два из восьми (25%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – три эйса, шесть двойных ошибок и ни одного удачного брейк-пойнта.

В третьем туре соперником Хуберта Хуркача станет победитель пары Диего Шварцман – Альберт Рамос-Виньолас.

Монреаль. 2-й круг
10 августа 2022, среда. 03:50 МСК
Эмиль Руусувуори
44
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 2
6 		6 4 6
         
Хуберт Хуркач
10
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
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