Паула Бадоса показала открытку от Арины Соболенко. Фото

Третья ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию открытки, которую ей прислала шестой номер рейтинга WTA белоруска Арина Соболенко. Ранее Бадоса говорила, что Соболенко является её лучшей подругой в туре.

«Привет, девчонка. Удачи тебе. Ты лучше всех», — написано на открытке.

«Ты лучше всех», — написала Бадоса в соцсетях, тегнув Соболенко.

Фото: из личного архива паулы бадосы

Соболенко, как и другие белорусские и российские теннисисты, была отстранена от участия в Уимблдоне-2022 решением Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA). Из-за дисквалификации россиянок и белорусок WTA лишила Уимблдон рейтинговых очков. Бадоса же дошла до четвёртого круга, где проиграла двукратной победительнице турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира представительнице Румынии Симоне Халеп.

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