Даниил Медведев высказался о борьбе за лидерство в Чемпионской гонке ATP

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что думает о борьбе за первое место в Чемпионской гонке ATP. Зачёт возглавляет 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль, у которого 5620 очков. Вторым идёт его соотечественник Карлос Алькарас, заработавший 4280 очков. Медведев, на счету которого 2835 очков, занимает пятую строчку.

«Я знаю, что Рафа далеко впереди в гонке. И понимаю, что Карлос также довольно далеко. Но это может измениться. Это не то, что беспокоит меня, но я, конечно, хочу заработать много очков», — приводит слова Даниила пресс-служба ATP.

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