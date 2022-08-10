Шамиль Тарпищев связал вылет Касаткиной в 1-м круге в Торонто с шумихой вокруг каминг-аута

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение, что поражение россиянки Дарьи Касаткиной от канадки Бьянки Андрееску в первом круге турнира WTA-1000 в Торонто связано с шумихой вокруг каминг-аута спортсменки. Ранее Касаткина призналась в нетрадиционной ориентации.

«Жаль, с места своего слетит в рейтинге WTA, но я считаю, что быстро наберёт. Вполне могли сказаться массовые обсуждения и шумиха вокруг неё и её высказываний в последнее время относительно личной жизни, и про гражданство. Психологическое напряжение.

Также тяжело играть турнир за турниром сразу же. Вопрос быстрой адаптации. Особо ничего страшного нет. Там было много сильных соперниц, и каждая выстреливает в шахматном порядке. Это не сенсация. Неожиданно, конечно, что так рано, был шанс побороться», — цитирует Тарпищева «РБК-Спорт».

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