Бьянка Андрееску рассказала о головокружении во время матча с Дарьей Касаткиной

53-я ракетка мира Бьянка Андрееску рассказала о плохом самочувствии во время матча с россиянкой Дарьей Касаткиной. Андрееску победила Касаткину в двух сетах в первом круге в Торонто.
«Победа есть победа – неважно то, как ты её добиваешься. Сегодняшний матч рассказал мне много хороших вещей о себе – мне очень приятно, что я могу добиться результата, если действительно этого хочу. Это показывает, что бойцовский дух всё ещё живёт во мне. Я хочу продолжать так же!
Во время матча у меня было небольшое головокружение – я не знаю, отчего оно случилось. Может, перед турниром я съела что-то не то или на это повлиял весь стресс, связанный с соревнованиями. Во всяком случае, я очень рада, что сумела справиться с этим.
Да, я совершенно точно не хотела сдаваться из-за здоровья. В один момент я испугалась, не знала, смогу ли продолжать. Но в итоге я смогла справиться, что-то резко заставило меня продолжать биться, несмотря на то что я чувствовала себя паршиво.
Особенно сложно было во время тай-брейка в первом сете. Я нанесла удар, и у меня в глазах начало двоиться. Это был один из худших моментов матча. Но болельщики… Они буквально заставили меня продолжить!» – приводит слова Андрееску Seaway News.
Напомним, встреча между Касаткиной и Андрееску завершилась победой канадки – 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту.
Первое видео Марии Шараповой с новорождённым сыном:
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