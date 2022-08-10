Рафаэль Надаль подтвердил, что сыграет на «Мастерсе» в Цинциннати

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль подтвердил, что сыграет на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Соревнования пройдут с 14 по 21 августа.

«Пока, дом Мальорка, вылетаю в Цинциннати. Очень рад снова сыграть в Цинци. Вылетаю туда завтра», — написал Надаль в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

Ранее 36-летний Надаль снялся с «Мастерса» в Монреале (Канада), сославшись на дискомфорт во время подачи на тренировках. Рафаэль не играл с Уимблдона-2022, с полуфинала которого снялся из-за растяжения мышц живота.

Отметим, что, если Надаль возьмёт титул в Цинциннати, у него будут теоретические шансы сместить россиянина Даниила Медведева с первой строчки рейтинга ATP.