Рафаэль Надаль подтвердил, что сыграет на «Мастерсе» в Цинциннати

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль подтвердил, что сыграет на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Соревнования пройдут с 14 по 21 августа.
«Пока, дом Мальорка, вылетаю в Цинциннати. Очень рад снова сыграть в Цинци. Вылетаю туда завтра», — написал Надаль в своих социальных сетях.
Фото: из личного архива Рафаэля Надаля
Ранее 36-летний Надаль снялся с «Мастерса» в Монреале (Канада), сославшись на дискомфорт во время подачи на тренировках. Рафаэль не играл с Уимблдона-2022, с полуфинала которого снялся из-за растяжения мышц живота.
Отметим, что, если Надаль возьмёт титул в Цинциннати, у него будут теоретические шансы сместить россиянина Даниила Медведева с первой строчки рейтинга ATP.
- 10 августа 2022
-
22:34
-
22:17
-
21:41
-
21:34
-
21:29
-
21:01
-
20:10
-
19:52
-
19:02
-
18:37
-
17:59
-
17:31
-
17:00
-
16:07
-
16:01
-
15:52
-
14:01
-
13:41
-
12:43
-
11:27
-
11:25
-
11:01
-
10:49
-
10:33
-
10:18
-
10:11
-
09:41
-
08:28
-
08:20
-
08:16
-
08:09
-
08:03
-
07:47
-
07:26
-
07:22