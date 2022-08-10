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Первая ракетка мира Даниил Медведев проиграл Нику Кирьосу на старте «Мастерса» в Монреале

Первая ракетка мира Даниил Медведев проиграл Нику Кирьосу на старте «Мастерса» в Монреале
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Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада). Таким образом, он не смог защитить титул, завоёванный в 2021 году.

В стартовом для себя матче Медведев проиграл финалисту Уимблдона-2022, австралийцу Нику Кирьосу со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 2:6. Встреча продлилась ровно два часа. Медведев 13 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни один из двух заработанных брейк-пойнтов. На счету Кирьоса 12 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде Кирьос сыграет с победителем матча Алекс де Минор (Австралия) – Григор Димитров (Болгария, 15).

Отметим, что Даниил и Ник перед выступлением в Канаде параллельно завоевали титулы: россиянин выиграл турнир ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), австралиец — турнир ATP-500 в Вашингтоне (США).

Монреаль. 2-й круг
10 августа 2022, среда. 21:55 МСК
Даниил Медведев
1
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 2
6 2 		6 6
         
Ник Кирьос
37
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
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