Серена Уильямс заплакала, прощаясь с турниром в Торонто

Американская теннисистка Серена Уильямс заплакала после того, как вылетела с турнира в Торонто.

«Очевидно, было много эмоций. Мне всегда нравилось играть здесь. Я хотела бы сыграть лучше, но сегодня Белинда играла очень хорошо. Это были интересные 24 часа. Как я уже говорила, я не сильна в прощаниях. Но прощай, Торонто», — приводит слова Уильямс официальный сайт WTA.

Напомним, ранее Уильямс объявила о намерении уйти из тенниса после предстоящего US Open, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября 2022 года. Таким образом, американка провела свой последний официальный турнир в Торонто.

Во втором круге турнира в Торонто Серена Уильямс уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счётом 2:6, 4:6.