Победа Чилича над Хачановым стала для хорвата 350-й на хардовых кортах

Хорватский теннисист Марин Чилич стал лишь пятым действующим спортсменом, который за профессиональную карьеру одержал 350 побед на харде, сообщает Tennis.com.

Юбилейной для чемпиона US Open – 2014 стала победа над россиянином Кареном Хачановым в матче второго круга «Мастерса» в Монреале.

Таким образом, хорват стал пятым действующим игроком после «Большой четвёрки» (Роджера Федерера, Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Энди Маррея), который выиграл 350 матчей и более на быстром покрытии. Чилич стал также 14-м теннисистом во времена Открытой Эры, добившийся этого показателя.

В 1/8 финала канадского «Мастерса» 16-я ракетка мира сразится с представителем США Томми Полом, который ранее оказался сильнее второго сеяного турнира Карлоса Алькараса.